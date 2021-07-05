السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اختطاف عشرات التلاميذ من مدرسة داخلية شمال غرب نيجيريا

5 - يوليو - 2021
مدرسة "تعبيرية"

مدرسة "تعبيرية"

A A A
طباعة المقال

خطف مسلحون 140 تلميذا من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول في المدرسة، الاثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.

وتسلق مسلحون سياجا لاقتحام ثانوية بيثيل بولاية كادونا في ساعة مبكرة الاثنين، وخطفوا غالبية التلاميذ وعددهم 165 من المدرسة الداخلية ليلا.

وقال الاستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا، إيمانويل بول، لوكالة فرانس برس إن “الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه”.

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا محمد داليج الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة الإثنين، بدون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.

وقال “تقوم فرق من الشرطة بتعقب الخاطفين. لا زلنا نقوم بمهمة الإنقاذ”.

والكلية أسستها الكنيسة المعمدانية في 1991 في قرية مرمارا بمنطقة شيكون، قرب عاصمة الولاية كادونا.

وهجوم الإثنين هو رابع عملية خطف جماعي في كادونا منذ ديسمبر.

وخطف قرابة ألف تلميذ في مختلف الولايات النيجيرية منذ ذلك الشهر. وأطلق سراح غالبيتهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، فيما لا يزال البعض محتجزين.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس‭‭ ‬‬البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
    في البرازيل.. لولا دا سيلفا يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع لمساعدته في الفوز بانتخابات أكتوبر
    حرائق الغابات جنوب غرب تركيا
    احتواء حرائق غابات قرب فندق ومنطقة سكنية بجنوب غرب تركيا
    وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي
    وزير خارجية اليابان: "منطق القوة الغاشمة" يكتسب زخمًا في المحيطين الهندي والهادي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟