اختيار ديلاوير مقراً لبناء مكتبة بايدن الرئاسية

قال مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم السبت، إنه تقرر بناء مكتبة بايدن الرئاسية في ولاية ديلاوير مسقط رأسه.

وكان بايدن، الذي شغل منصب الرئيس لمدة أربع سنوات حتى يناير كانون الثاني 2025، قد مثّل ولاية ديلاوير لمدة 36 عاما في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يصبح نائبا للرئيس باراك أوباما.

وترشح بايدن للرئاسة في 2020، متغلبا على الرئيس دونالد ترامب، وتولى منصبه في 2021. وفي العام الماضي ترشح لإعادة انتخابه، إلا أنه تنحى بعد مناظرة لم يبل فيها بلاء حسنا أمام ترامب. وصارت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة بدلا منه وخسرت أمام ترامب في نوفمبر تشرين الثاني.

تربط بايدن علاقات بمدينة فيلادلفيا القريبة، لكن تقرر بناء المكتبة الرئاسية في ولاية ديلاوير مسقط رأسه.

ولم يتم تحديد الموقع الدقيق بعد لكن بايدن وزوجته جيل يمتلكان منزلين في ويلمنجتون وريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.