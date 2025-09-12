اختيار سوشيلا كاركي لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في نيبال

قالت الرئاسة في نيبال، اليوم الجمعة، إن سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا السابقة، ستعين رئيسة للوزراء لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بعد أن دفعت احتجاجات عنيفة مناهضة للفساد رئيس الوزراء كيه.بي شارما أولي إلى الاستقالة.

وأعلن مكتب الرئيس رام تشاندرا بودل تعيين كاركي رئيسة للوزراء بشكل مؤقت بعد مفاوضات بين بودل ورئيس أركان الجيش أشوك راج سيجديل والمحتجين الذين قادوا أسوأ احتجاجات شهدتها نيبال منذ سنوات.

ولقى 51 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 1300 آخرين خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد هذا الأسبوع التي نظمتها حركة “جين زد”، التي يشير اسمها إلى جيل الشباب.

واندلعت الاحتجاجات بسبب حظر فُرض على منصات التواصل الاجتماعي، والذي رُفع في وقت لاحق. ولم يهدأ العنف إلا بعد استقالة أولي يوم الثلاثاء.

وقالت أرشانا خادكا أديكاري، مسؤولة الإعلام في مكتب الرئاسة، إن كاركي (73 عاما)، ستؤدي اليمين في الساعة(15:30 بتوقيت غرينتش). وذكرت قنوات تلفزيونية محلية أن وزيرين آخرين سيؤديان اليمين معها.

وكانت كاركي، المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيسة المحكمة العليا، الخيار المفضل للمحتجين الذين يستشهدون بسمعتها في الصدق والنزاهة وموقفها ضد الفساد.

وشغلت كاركي أعلى منصب قضائي لمدة عام تقريبا حتى منتصف عام 2017.