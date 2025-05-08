ارتفاع أرباح أدنوك للحفر في الربع/1 بدعم نمو خدمات حقول النفط

أعلنت أدنوك للحفر، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، اليوم الخميس عن ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 24 بالمئة بدعم من نمو قوي في قطاع خدمات حقول النفط.

وصعد صافي ربح أدنوك للحفر إلى 341 مليون دولار في الربع المنتهي في مارس آذار، مقارنة بتسجيل 275 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنحو الثلث لتصل إلى 1.17 مليار دولار.

كما زادت إيرادات خدمات حقول النفط 134 بالمئة لتصل إلى 342 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 448 مليون درهم إماراتي، إلى جانب زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة وتقديم خدمات إضافية الأخرى.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بدلا من نصف سنوية. ومن المتوقع توزيع الدفعة الأولى البالغة 217 مليون دولار للربع الأول من 2025 في 28 مايو أيار. وسيكون هذا المبلغ حدا أدنى للدفعات الربع سنوية اللاحقة في 2025.

وذكرت الشركة في بيان “على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية، فإن توقعات الشركة للعام المالي 2025 ومتوسطة المدى المعلنة سابقا تظل دون تغيير، بفضل الدعم الإضافي للعقود التي فازت بها الشركة مؤخرا”.

وأضافت “تتوقع الشركة ضمن توجيهاتها الرئيسية للعام 2025 أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 4.6 و4.8 مليار دولار وأن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 2.15 و2.3 مليار دولار، بهامش ربح يتراوح بين 46 بالمئة و48 بالمئة”.

وذكرت الشركة في البيان “من المتوقع أن يتراوح صافي الربح بين 1.35 و1.45 مليار دولار، بهامش ربح يتراوح بين 28 بالمئة و30 بالمئة”.

وقالت إن العقود التي فازت بها الشركة مؤخرا تشمل عقدا لخدمات الحفر المتكاملة لمدة خمس سنوات بقيمة 1.63 مليار دولار وعقدا بقيمة 806 ملايين دولار لثلاث منصات حفر جديدة، كلاهما من أدنوك البحرية.

ويساهم مشروعان مشتركان، هما إنيرسول وتيرنويل، في دفع عجلة نمو الأعمال لأدنوك للحفر. وأنشئت تيرنويل، التي تمتلك فيها شركتا خدمات النفط (إس.إل.بي) و(باترسون-يو.تي.آي) حصصا، بهدف استغلال موارد الطاقة غير التقليدية التي تتطلب أساليب استخراج متطورة.

وتستثمر إنيرسول، وهي مشروع مشترك مع شركة ألفا ظبي، في مجال الحفر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال يوسف سالم المدير المالي للشركة لرويترز إن من المتوقع أن تنفق الشركة حوالي 700 مليون دولار على صفقتي اندماج واستحواذ على الأقل هذا العام، مع تركيز خاص على الولايات المتحدة.

وذكر أن نحو نصف هذا المبلغ سيأتي من ألفا ظبي، وهي جزء من إمبراطورية تجارية يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق رئيس البلاد.

وأضاف سالم أن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة أدنوك للحفر هذا العام حوالي 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى متوقعة لعمليات الاندماج والاستحواذ منها 350 مليون دولار لشركة إنيرسول.

وحفرت الشركة أكثر من 40 بئرا غير تقليدي من أصل 144 بئرا. وذكر المدير المالي أنها تتوقع حفر أكثر من 80 بئرا بنهاية العام. وتحفر الشركة حوالي 800 بئر تقليدي سنويا.