ارتفاع أرباح بيركشير هاثاواي إلى 13.49 مليار دولار

منذ ساعتين
شعار بيركشاير هاثاواي

أعلنت شركة بيركشير هاثاواي الأمريكية ارتفاع أرباحها التشغيلية إلى 13.49 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 10.09 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت هذه النتائج، وهي الأخيرة قبل تنحي وارن بافيت عن منصب الرئيس التنفيذي في نهاية العام، مدعومة بتحسن الاكتتاب في عمليات التأمين.

وارتفعت أرباح الاستثمار إلى 17.31 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 16.16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت الأرباح التشغيلية للاكتتاب في التأمين إلى 2.37 مليار دولار في الربع الثالث، مرتفعة من 750 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

وقالت بيركشير إن زيادة أرباح قطاع التأمين ترجع في المقام الأول إلى انخفاض الخسائر الناجمة عن الكوارث الكبيرة في العام الحالي ومن مطالبات السنوات السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

