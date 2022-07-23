ارتفاع أسعار البنزين في السودان

قالت وزارة الطاقة والنفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت اليوم الواقع في 23 تموز 2022 بواقع 90 جنيها سودانيا‭‭‭ ‬‬‬للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولار) للتر.

كما ارتفعت أسعار الجازاويل (السولار) 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.

وقالت الوزارة في بيان “جاءت أسعار المحروقات (بعد) المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات”.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

وشهدت السودان تراجعا كبيرا في الاقتصاد، وتدهورا ماليا كبيرا في الخدمات حيث رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وعن الخدمات الرئيسية مثل الخبز والجازولين.

وقد شاهدت السودان، زيادات خرافية وغير مسبوقة في اسعار الوقود وقد حدث جدال ونقاش كبير في هذه الزيادات الغير مسبوقة بسبب رفع الحكومة الدعم عن اسعار الوقود وتركه لمحطات الوقود بعد اعلان السعر الجديد مما قد يؤدي الى انهيار الخدمات الاساسية ودخول السودان في حالة طوارئ للوضع الاقتصادي في السودان وهذا يدل على انهيار اقتصاد الدولة بالكامل.