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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

16 - ديسمبر - 2021
الذهب

سبائك ذهب- تعبرية

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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا مع تراجع الدولار بعدما قال المركزي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس 2022.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1781.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1782 دولارا للأونصة.

وقال مايكل لانجفورد المدير في “إير غايد” لاستشارات الشركات: “أي ضعف يعتري الدولار يجب أن يشهد زيادة متوافقة في الذهب. تشير التوقعات إلى تراجع عن التحفيز المالي والنقدي، إذا لم تتغير هذه النظرة فسيكون من المنطقي أن تظل أسعار الذهب دون 1800 دولار”.

وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس الأربعاء إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 1657.79 دولار للأونصة.

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