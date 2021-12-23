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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

23 - ديسمبر - 2021
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار للأونصة.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية، بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر، مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1854.02 دولار.

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