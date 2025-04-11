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ارتفاع أسعار القمح في الاتحاد الأوروبي بعد تراجعه بفعل قوة اليورو

منذ 40 دقيقة
الدولار واليورو

الدولار واليورو

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ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست اليوم الجمعة، إذ ساعدت زيادة الطلب وصعود بورصة شيكاجو في الحد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع اليورو.

وبحلول الساعة 1522 بتوقيت جرينتش، صعدت عقود القمح لشهر مايو أيار 0.6 بالمئة إلى 217.75 يورو (246.65 دولار) للطن. وانخفض العقد في وقت سابق إلى 215 يورو ليسجل أدنى مستوى في عام كان قد سجله أيضا في 28 مارس آذار.

وعلى مدى الأسبوع، انخفض العقد بنحو اثنين بالمئة بعد تراجعه عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 226.25 يورو يوم الثلاثاء.

وفي ظل الاضطرابات المستمرة في الأسواق المالية والتي أججها إعلان الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار.

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