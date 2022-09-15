ارتفاع أسعار المستهلكين بالسعودية 3% على أساس سنوي

أظهرت بيانات نُشرت، الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب مقابل 2.7 بالمئة في يوليو تموز.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل أربعة بالمئة. وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7 بالمئة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس آب، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.4 بالمئة في أغسطس آب، في تراجع طفيف عن زيادة 0.5 بالمئة في يوليو تموز.

وقالت هيئة الإحصاء “تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 بالمئة، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.9 في المئة”.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن المؤسسة تتوقع أن التضخم قد بلغ ذروته في أغسطس آب وأن يتباطأ إلى اثنين بالمئة بحلول نهاية هذا العام و1.5 بالمئة بحلول منتصف عام 2023.

وفي يوليو تموز 2020، رفعت المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف إلى 15 بالمئة لدعم المالية العامة المتضررة من تراجع أسعار النفط بسبب حرب الأسعار مع روسيا وتأثير جائحة كوفيد-19.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي إن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة هو إجراء مؤلم سيستمر ما بين سنة وخمس سنوات قبل خفضها إلى ما بين خمسة وعشرة بالمئة.