الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

منذ 38 دقيقة
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 75.79 دولار.

أظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين

    المصدر :
  • رويترز

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