ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع لـ "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع من المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات في شباط/ فبراير، في الوقت الذي لم يؤد فيه ارتفاع الإصابات بكوفيد -19 إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

كما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا إلى 79.41 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ05:02 بتوقيت غرينتش.

وتعافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من خسائرها في وقت سابق وارتفعت 33 سنتا إلى 76.41 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس هبطت أكثر من واحد في المئة يوم أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة الـ12:00 بتوقيت غرينتش يليه اجتماع وزاري في الساعة الـ13:00 بتوقيت غرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك + لوكالة ”رويترز“ إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في شباط / فبراير مثلما فعلت كل شهر منذ آب/ أغسطس.

وكانت تقارير أشارت، في وقت سابق، إلى أن ”أوبك“ قد خفضت توقعاتها للفائض في أسواق النفط العالمية خلال الربع الحالي حيث توقعت فائضا قدره 1.4 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، أي أقل25% من توقعات الشهر الماضي.

وتتوقع منظمة أوبك فائضا في المعروض النفطي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2022 مقارنة بتقديراتها في كانون الأول/ ديسمبر بفائض معروض يبلغ قدره 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام.

كما أشارت التقارير إلى أن تأثير متحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“ في الطلب على النفط يعد طفيفا وقصير المدى؛ لأن العالم مجهز بشكل أفضل لإدارة الجائحة والتداعيات المرتبطة بها.

يذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفع لقرابة 281.81 مليون حالة مصابة، فيما لقي نحو 5,411,759 شخص مصرعهم نتيجة الفيروس، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقا لآخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى يوم أمس الاثنين، قرابة 8,694 مليون جرعة.