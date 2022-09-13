ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل الشتاء، مما بدد تأثير مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 94.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 0.9 بالمئة إلى 88.57 دولار. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وتستمر المخاوف بشأن انخفاض المخزونات في دعم الأسعار.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر أيلول، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 1984.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس آذار خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود الأمريكية، والتي ساهمت في إذكاء التضخم.

ومما حد من المكاسب التي حققتها أسعار النفط اليوم الثلاثاء المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الوقود إذ تواصل الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فرض قيود للتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19 في مدنها.

وأظهرت بيانات رسمية انخفاض عدد الرحلات التي جرت خلال عطلة مهرجان منتصف الخريف في الصين والتي استمرت ثلاثة أيام بجانب هبوط عوائد السياحة أيضا وذلك بسبب عزوف الكثير من الناس عن السفر جراء القيود المرتبطة بالجائحة.