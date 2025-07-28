ارتفاع إجمالي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وسط تشديد السياسة النقدية

ارتفع إجمالي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى مستويات مسجلة قبل موجة بيع حادة حركتها دوافع سياسية في مارس آذار، إذ ساعد تشديد البنك المركزي السياسة النقدية على استقرار الأسواق.

وجاء في عرض قدمه محافظ البنك المركزي فاتح قره خان اليوم الاثنين أن إجمالي الاحتياطيات ارتفع إلى 171.9 مليار دولار حتى 25 يوليو تموز، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير شباط.

ويتطابق الرقم تقريبا مع ذلك المسجل في 14 مارس آذار والبالغ 171.1 مليار دولار.

كانت الاحتياطيات قد انخفضت بشدة إلى 138.5 مليار دولار بحلول الثاني من مايو أيار، بعد تدخلات كبيرة في سوق النقد الأجنبي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس آذار، أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان السياسيين.

وأثار الاعتقال قلق المستثمرين وزاد الطلب على العملة الصعبة.

وقال محافظ البنك المركزي في العرض “انعكس تشديدنا السياسة النقدية إيجابا على الاحتياطيات”.

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس الأحد إن الاقتصاد التركي عاد إلى “دورة إيجابية”، وعادت جميع المؤشرات المالية، ومنها إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، إلى مستويات منتصف مارس آذار في ظل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد.