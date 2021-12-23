ارتفاع بإصابات كورونا اليومية في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 100 ‬إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء، ارتفاعا من 77 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل 57 في اليوم السابق. وسُجل معظم حالات العدوى المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

ورصدت السلطات 19 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

في سياق متصل فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار كورونا، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولين صينيين، أمس الأربعاء.

وجرى قرار إغلاق المدينة التي تقع في شمال غرب الصين، بسبب تفشي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان المدينة “البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع لخروجهم”، مضيفة أنه يسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق “كل يومين”.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى الأربعاء 100644 حالة إصابة مؤكدة بكورونا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.