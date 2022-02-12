ارتفاع إنتاج إيران النفطي لأعلى مستوى في 3 سنوات

أفاد تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن إنتاج إيران النفطي، شهد في شهر يناير زيادة قدرها 21 ألف برميل يوميا، ليصل إلى أعلى مستوى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية عليها، فقد بلغ إنتاج إيران من النفط الخام أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا في الشهر الأول من العام الجديد، بحسب ما أعلنته أوبك في تقريرها الأخير عن إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء.

ومع الزيادة الأخيرة التي أقرها اجتماع أوبك+، اقترب إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من الخام إلى 28 مليون برميل يوميا.

ووفقًا للمصادر ذات الصلة، فقد أنتجت 13 دولة عضوًا في أوبك 27.981 مليون برميل يوميًا في يناير، بزيادة قدرها 64 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 27.918 مليون برميل يوميًا عن ديسمبر.

ويشير التقرير إلى أن إيران أنتجت 2.503 مليون برميل يوميا من النفط الخام، بزيادة 21 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر.

وكانت الكمية الأخيرة من إنتاج إيران من النفط الخام غير مسبوقة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وإعادة فرض الحظر على إيران.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار النفط الخام الإيراني الثقيل ارتفاعًا بنحو 11 دولارًا لكل برميل في يناير 2022، وتجاوز سعر النفط الخام الإيراني الثقيل 54 دولارًا في عام 2021، بينما كان في حدود 40 دولارًا في عام 2020.

وكانت سكرتارية أوبك أعلنت أن الطلب على النفط الخام في 2022 سيبلغ 100.080 مليون برميل يوميا، ما يشير إلى زيادة بأكثر من 4% مقارنة بالتقديرات السابقة.

من جانبها، نقلت ”رويترز“ عن وكالة تعقب حركة الناقلات قولها إن صادرات النفط الإيرانية اليومية ارتفعت إلى أكثر من مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2021.

ووفقًا للتقرير، فإن الإدارة الأمريكية لم تعاقب الشركات الصينية، وهي المستورد الرئيسي للنفط الخام الإيراني، بسبب انتهاكها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.