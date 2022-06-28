ارتفاع إيرادات صادرات أوبك النفطية في 2021 بنسبة 77%

أظهرت بيانات من أوبك أن إيرادات صادراتها النفطية قفزت في 2021 مع تعافي الأسعار والطلب من أسوأ مراحل جائحة كوفيد، في حين سجل عدد الحفارات النشطة في دولها الأعضاء زيادة متواضعة وتراجع عدد الآبار الجديدة المكتملة.

وأظهرت النشرة الإحصائية السنوية لأوبك التي نشرت اليوم الثلاثاء أن قيمة الصادرات البترولية للدول الثلاث عشرة الأعضاء بالمنظمة وصلت إلى 561 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 77 في المئة عن 2020 .

ومع قيام أوبك بزيادة الإنتاج في 2021، ارتفع عدد حفارات النفط النشطة في أعضاء المنظمة بنسبة 11 في المئة إلى 489 وهي زيادة أصغر من تلك التي شهدها عدد الحفارات حول العالم.

وأضافت السعودية، أكبر مصدري النفط، ستة حفارات ليصل العدد إلى 65 في 2021 رغم أن الرقم الإجمالي أقل من المستوى المسجل في 2109 .

وتراجع عدد الآبار الجديدة المكتملة في دول أوبك إلى 1588، بانخفاض قدره 280 بئرا عن عام 2020، والأسوأ منذ عام 2017 على الأقل.

وقال مصدر بأوبك معقبا على بيانات الحفر “هذه الأرقام مثيرة للقلق وتشير إلى انخفاض في فائض الطاقة الإنتاجية لأوبك في الأجل القصير.”

ولم ترد أوبك على الفور على طلب للتعقيب على مغزى الأرقام.

وهبطت عمليات استكمال الآبار في كل أعضاء أوبك، عدا ليبيا وفنزويلا وغينيا الإستوائية وأنجولا وإيران، بحسب تقرير المنظمة. وعلى النقيض فإن عدد الآبار الجديدة المكتملة حول العالم زاد العام الماضي.