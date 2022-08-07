الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين الى 3.071 تريليون دولار

منذ ساعتين
علم الصين

علم الصين

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أظهرت بيانات رسمية الأحد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو تموز.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو حزيران.

وتراجع اليوان 0.64 في المئة مقابل الدولار في يوليو تموز بينما ارتفع الدولار 1.07 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار في نهاية يوليو تموز من 113.82 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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