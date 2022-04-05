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ارتفاع اسعار النفط عالميا

5 - أبريل - 2022
أزمة بأسعار النفط عالمياً

أزمة بأسعار النفط عالمياً

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قفز النفط، حيث أدت ارتفاع وتيرة القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الضغط على الدول الأوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، مما أثار مخاوف جديدة من المشاركين في السوق بشأن تقلص الإمدادات.

وأنهى خام برنت القياسي العالمي التداول عند 107.53 دولارًا بزيادة 3.01%، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على مكاسب بنحو 4.04%، مرتفعًا عند 103.28 دولار.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنصاره “سيشعرون بعواقب الأحداث في بوتشا”، مُضيفًا أن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات ضد موسكو في الأيام المقبلة، رغم أن توقيت الحزمة الجديدة ومدى وصولها غير واضحين.

ومن جهة أخرى، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض عقوبات على النفط والفحم، مضيفًا أن هناك “أدلة واضحة جدًا تشير إلى جرائم حرب” من قبل القوات الروسية.

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فيما تخطط الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع على موسكو بعد تقارير عن جرائم قتل مدنيين في أوكرانيا.

 

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