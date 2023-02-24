ارتفاع اسعار النفط لثاني جلسة على التوالي

واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي الجمعة إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 82.82 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.02 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس 23\2\2023 على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة أربعة بالمئة تقريبا في الأسيوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي.

ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.