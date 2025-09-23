الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع المرافق

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 1:15 مساءً
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح بعد أن قفز سهم شركة أورستد إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها بشأن مشروع متعثر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 555.1 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. وسجل مؤشرا بورصتي إسبانيا وبريطانيا مكاسب بلغت نحو 0.3 بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم شركة أورستد 9.4 بالمئة بعد أن أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنمركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل قبالة سواحل ولاية رود آيلاند.

وسجلت منافستها فيستاس مكاسب تقارب ثلاثة بالمئة، في حين ارتفعت أسهم قطاع المرافق الأوسع واحدا بالمئة.

وهوى سهم شركة إيه.إس.إم.آي 5.6 بالمئة بعد أن خفضت الشركة الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق أهدافها لإيرادات النصف الثاني من عام 2025.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية 1.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون تصريحات سيدلي بها في وقت لاحق اليوم مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينهم رئيس المجلس جيروم باول لتقييم مسار أسعار الفائدة بعد قرار خفضها الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ضباط شرطة يسيرون بعد إغلاق حركة المرور في مطار كوبنهاغن بسبب بلاغات عن طائرات بدون طيار في كوبنهاغن، الدنمارك، 22 سبتمبر 2025. رويترز
الدنمارك: "مشغل عالي القدرات" وراء مسيرات تسببت في إغلاق مطار كوبنهاغن أمس
سفينة قرب خليج عدن
هيئة بحرية بريطانية: انفجار قرب سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن
مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!