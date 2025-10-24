الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بتفاؤل إزاء التجارة بين أمريكا والصين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 11:23 صباحًا
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة مع تحسن ثقة المستثمرين بدعم من مؤشرات على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 576.01 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وأغلق المؤشر في الجلسة السابقة عند مستوى قياسي، مدعوما بأسهم قطاع الطاقة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موردين روس كبار بسبب تصاعد الحرب في أوكرانيا.

وتلقت الأسواق دعما إضافيا بعدما أكد البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل. وسيأتي اللقاء وسط تصاعد التوتر بين القوتين الاقتصاديتين واقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة مئة بالمئة على واردات صينية.

وارتفعت أسهم قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية في أوروبا 0.8 بالمئة لكل منهما بينما تراجع مؤشر المرافق العامة 0.3 بالمئة.

وزادت مبيعات التجزئة البريطانية 0.5 بالمئة في سبتمبر أيلول بشكل غير متوقع وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بحثا عن دلالات اقتصادية ربما ترسم ملامح قرارات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وصعد سهم شركة سانوفي الفرنسية للأدوية 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الثالث فاقت توقعات المحللين.

وقفز سهم شركة ساب السويدية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية تقريبا ستة بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات على خلفية ارتفاع الإنفاق العسكري.

وارتفع سهم بنك نات ويست البريطاني 4.4 بالمئة عقب إعلانه ارتفاع أرباح الربع الثالث بنسبة 30 بالمئة إلى جانب رفعه لهدف الأداء السنوي.

    المصدر :
  • رويترز

