ارتفاع الاسهم الاوروبية مدعومة باستمرار مكاسب شركات التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين مدعومة باستمرار مكاسب شركات التعدين على خلفية المراهنات على أن تعافي الطلب في الصين سيعوض خسائر قطاع الصناعات وهبوط سهم تيليكوم إيطاليا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة قبل الإعلان عن بيانات اقتصادية من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية 2.4 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المعادن الصناعية على أمل تعافي الطلب من الصين، أكبر المستهلكين، وبدعم من اضطرابات إمدادات التعدين العالمية.

وتعثرت الأسواق العالمية معظم الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع لتعزز مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لم تنجح في تهدئة الأسعار بعد بما يرضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت أسهم قطاع الصناعات 0.3 بالمئة وتراجع سهم قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6 بالمئة مما قلص مكاسب مؤشر ستوكس 600.

وهبط سهم تيليكوم إيطاليا 2.7 بالمئة بعد عدم التقدم في مطلع الأسبوع بعرض برعاية الحكومة ينافس عطاء شركة كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار بهدف الاستحواذ على الشبكة التي تحتكر قطاع الهاتف المحمول بالبلاد.

وانخفض المؤشر يورو ستوكس الذي يضم كبرى الشركات في منطقة اليورو 0.1 بالمئة.