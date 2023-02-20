الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع الاسهم الاوروبية مدعومة باستمرار مكاسب شركات التعدين

منذ 54 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين مدعومة باستمرار مكاسب شركات التعدين على خلفية المراهنات على أن تعافي الطلب في الصين سيعوض خسائر قطاع الصناعات وهبوط سهم تيليكوم إيطاليا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة قبل الإعلان عن بيانات اقتصادية من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية 2.4 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المعادن الصناعية على أمل تعافي الطلب من الصين، أكبر المستهلكين، وبدعم من اضطرابات إمدادات التعدين العالمية.

وتعثرت الأسواق العالمية معظم الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع لتعزز مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لم تنجح في تهدئة الأسعار بعد بما يرضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت أسهم قطاع الصناعات 0.3 بالمئة وتراجع سهم قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6 بالمئة مما قلص مكاسب مؤشر ستوكس 600.

وهبط سهم تيليكوم إيطاليا 2.7 بالمئة بعد عدم التقدم في مطلع الأسبوع بعرض برعاية الحكومة ينافس عطاء شركة كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار بهدف الاستحواذ على الشبكة التي تحتكر قطاع الهاتف المحمول بالبلاد.

وانخفض المؤشر يورو ستوكس الذي يضم كبرى الشركات في منطقة اليورو 0.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
بالفيديو.. هلع ورعب داخل منزل لحظة وقوع الزلزال في أنطاكيا
فرانك هوغيربيتس
زلزال تركيا - سوريا
بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
موجة تسونامي- أرشيفية
زلزال تركيا - سوريا
خطر وقوع موجات تسونامي.. تحذير عاجل من ادارة الكوارث التركية

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
حسن نصرالله
انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)