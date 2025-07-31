ارتفاع التضخم بأمريكا في يونيو وصعود طفيف في الإنفاق الاستهلاكي

ارتفع التضخم بالولايات المتحدة في يونيو حزيران، إذ بدأت الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع، مما يدعم توقعات الاقتصاديين بأن ضغوط الأسعار سترتفع في النصف الثاني من العام.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في مايو أيار في قراءة معدلة بالزيادة.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في مايو أيار.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في مايو أيار.

كانت قراءة التضخم التي وردت في التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الذي نشر أمس الأربعاء قد أشارت إلى أنه تراجع، غير أن تلك القراءة كانت لا تزال فوق هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ اثنين بالمئة.

وتوقع الاقتصاديون أن ترتفع أسعار السلع في النصف الثاني من العام، مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية على الواردات إلى المستهلكين.