ارتفاع الدولار قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس

ارتفع الدولار الثلاثاء قبيل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس وسجل أكبر مكاسبه أمام الدولار الأسترالي بعدما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي لقرب انتهاء دورته للتشديد النقدي.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.25 بالمئة بعدما انخفض 0.26 بالمئة في الجلسة الماضية.

وسجل الدولار مكاسب واسعة مع انخفاض كل من اليورو 0.22 بالمئة إلى 1.0655 دولار والإسترليني 0.32 بالمئة إلى 1.19885 دولار، في حين زادت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة أمام الين الياباني إلى 136.05 ين.

وسيأتي أبرز أحداث اليوم بالنسبة للدولار في وقت لاحق عندما يبدأ باول الثلاثاء شهادته التي تستمر يومين أمام الكونجرس إلا أن العامل الأهم في الأسبوع سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة لشهر فبراير شباط المقرر صدوره يوم الجمعة.

وانخفض الدولار الأسترالي واحدا بالمئة إلى 0.6660 دولار أمريكي مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر\كانون الأول.