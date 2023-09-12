ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا

انخفض الين، الثلاثاء، بعد أن حقق أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف يوليو تموز أمس الاثنين بعدما أشار محافظ بنك اليابان إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية، وهو ما لاقى صدى واسعا في جميع الأسواق.

وفي الوقت نفسه، عوض الدولار بعض خسائره بعد أن سجل أمس أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو تموز، في حين انخفض الجنيه الإسترليني على خلفية بيانات متباينة عن سوق العمل.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مقابلة صحفية في مطلع هذا الأسبوع إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام يحدد بموجبها ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

وتسببت هذه التصريحات في تحقيق الين أمس الاثنين أكبر مكاسبه اليومية مقابل الدولار منذ 12 يوليو تموز.

وانخفضت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 146.71 دولار، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.

ويتعرض الين لضغوط هائلة أمام الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في العام الماضي بينما تمسك المركزي الياباني بسياساته النقدية بالغة التيسير.

وعوض الدولار بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بينما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار قبل إعلان متوقع من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور تقرير لسوق العمل جاءت بياناته متباينة وأظهر المزيد من علامات التباطؤ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز لكن نمو الأجور واصل الارتفاع بوتيرة سريعة بما يتخطى معدل التضخم.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2479 دولار ولم يطرأ عليه تغير يذكر مقابل اليورو.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو تموز.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات بشكل هامشي عند 0.6436 دولار أمريكي بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5915 دولار أمريكي.