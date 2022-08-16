الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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ارتفاع الدولار وسط المخاوف بشأن النمو في الصين

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع، الثلاثاء، بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاسيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود وألقت بظلالها على عملات مثل الدولار الأسترالي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي حين جعلت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرون يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 106.6 نقطة.

وقال سيم موه سيونج، خبير العملات في بنك سنغافورة “لا تزال صورة النمو الأمريكي قوية لكن يبقى مجمل الصورة العالمية هشا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الصين، مما أدى إلى تثبيط معنويات المخاطرة وأضر بالدولار الأسترالي”.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.44 بالمئة إلى 0.699 دولار اليوم الثلاثاء، ليتراجع تحت مستوى 0.7 دولار.

وسجل اليوان الصيني 6.84146 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى شوهد لآخر مرة في منتصف مايو أيار.

وتراجع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0142 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني، الذي جرى التعامل عليه آخر مرة عند 1.2026 دولار، بنسبة 0.23 بالمئة خلال اليوم.

وانخفض الين الياباني 0.3 بالمئة أمام الدولار.

    المصدر :
  • رويترز

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