ارتفاع العجز التجاري التركي 422% في أكتوبر

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 421.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مع ارتفاع الواردات 31.4 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 29.2 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات ثلاثة بالمئة إلى 21.33 مليار دولار.

وتهدف تركيا من خلال برنامج اقتصادي كشفت النقاب عنه العام الماضي إلى التحول إلى فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. وأدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام ارتفع 168.3 بالمئة إلى 91.05 مليار دولار.