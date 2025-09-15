ارتفاع الليرة والسندات والأسهم التركية بعد تأجيل قرار قضائي بشأن حزب المعارضة الرئيسي

سجلت العملة التركية ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين وصعدت الأسهم والسندات، وذلك بعد أن أرجأت محكمة في أنقرة قرارا بشأن ما إذا كانت ستطيح بزعيم المعارضة الرئيسي وتبطل مؤتمر حزبه لعام 2023.

وأجلت محكمة في أنقرة اليوم الاثنين إلى 24 أكتوبر تشرين الأول قضية لنظر ما إذا كان سيتم إبطال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لعام 2023 بسبب مخالفات وكذلك إقالة زعيمه أوزجور أوزيل في إطار حملة قمع مستمرة منذ فترة طويلة وخلفت أزمة سياسية.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 4.37 بالمئة عند الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين بعد أن أغلق منخفضا 0.10 بالمئة يوم الجمعة، في حين سجل مؤشر فرعي للبنوك ارتفاعا بنحو خمسة بالمئة.

وارتفعت الليرة التركية قليلا إلى 41.3275 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق الجمعة عند 41.37.

ووفقا لموقع تريدويب، فقد ارتفعت السندات الدولية 0.6 سنت للدولار وحققت السندات المستحقة في عام 2043 أكبر المكاسب وتُطرح للبيع عند 73.783 سنت.

وتعرضت الأسهم والسندات والليرة التركية لضغوط قبيل صدور قرار المحكمة.

وقال بيوتر ماتيس من (إن تاتش كابيتال ماركتس) “قد يرى البعض أن السعي للحصول على مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار حاسم كهذا يعد أمرا إيجابيا لأنه يشير إلى أن المحكمة لديها بعض الشكوك”.

وأضاف “ورغم استفادة الأصول التركية من ذلك، فإن المخاطر السياسية لا تزال قائمة”.