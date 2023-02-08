ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والوقود

قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات البلاد من الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير شباط إلى 455.1 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.5 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن معدل استهلاك الخام بالمصافي زاد 449 ألف برميل يوميا في الأسبوع، فيما ارتفع معدل تشغيل المصافي 2.2 بالمئة.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين نمت خمسة ملايين برميل في الأسبوع إلى 239.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 120.5 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع 0.1 مليون برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد الأسبوع الماضي 367 ألف برميل يوميا.