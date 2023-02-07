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ارتفاع الوفيات الناجمة عن تفش‭ ‬"غامض" للالتهاب السحائي بالمكسيك إلى 35

منذ ساعتين
خريطة المكسيك

خريطة المكسيك

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أعلن مسؤولون بولاية دورانجو في شمال المكسيك (الاثنين 6-2-2023) عن وفاة أخرى ناجمة عن تفش غامض للالتهاب السحائي، مما رفع مجمل الضحايا المرتبطين بالمرض إلى 35.

وحتى الآن وثقت السلطات الصحية في الولاية الريفية إلى حد بعيد 79 حالة إصابة بالالتهاب السحائي خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويرتبط ذلك المرض عادة بالتهاب مؤلم في الدماغ والحبل الشوكي، وغالبا ما يحدث بسبب فيروس أوفي بعض الحالات نتيجة بكتيريا أو عدوى فطرية.

وأكدت السلطات الحالة الأولى للالتهاب السحائي في دورانجو في أواخر العام الماضي.

وتبلغ السلطات الصحية في دورانجو عن حالات جديدة كل يوم تقريبا، بالإضافة إلى حالات تستدعي دخول المستشفى ووفيات ناجمة عن المرض.

ووصفت حكومة ولاية دورانجو في منشور على موقعها الإلكتروني تفشي الالتهاب السحائي المستمر بأنه “وضع غير مسبوق في العالم”، مؤكدة أن المسؤولين على جميع مستويات الحكومة المكسيكية يعملون معا في محاولة لتحديد أفضل سبل علاج المرضى.

ومن غير المعلوم متى بدأ التفشي في دورانجو، أو عدد المرضى الذين تعافوا من تفش سابق للمرض.

ولم ترد وزارة الصحة المكسيكية بعد على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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