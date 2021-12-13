ارتفاع بإصابات كورونا اليومية في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 75 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن 80 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 49 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، نزولا من 20 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99780 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

وكانت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أعلنت أمس السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه “حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل”، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كذلك أعلن أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.