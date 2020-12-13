ارتفاع بإصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية سجلت 1030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 42766.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الألف إصابة بعد مرور 328 يوما منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في يوم 20 من شهر يناير الماضي.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 80 حالة إصابة عن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة يوم 12 (950 حالة إصابة).

ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد مثل الكنائس ودور رعاية المسنين والمطاعم والتجمعات الشخصية والوحدات العسكرية.

وبحسب مسار انتقال العدوى، ظهرت 1002 حالة عدوى محلية، و28 حالة وافدة من الخارج.

كما سجلت السلطات الصحية في كورويا الجنوبية 28 حالة وافدة من الخارج، من بينها تم اكتشاف 14 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ.

وتم اكتشاف الـ14 حالة المتبقية أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 580 حالة بزيادة قدرها حالتي وفاة عن يوم أمس، ولا يزال عدد المرضى في حالات خطيرة أو حرجة عند 179 مريضا.