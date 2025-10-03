الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
ارتفاع بورصتي الإمارات مع انتعاش علاوة خام دبي

منذ ساعتين
مؤشر بورصة الإمارات

ارتفعت بورصتا الإمارات عند الإغلاق اليوم الجمعة، بدعم من انتعاش العلاوة الفورية لخام دبي بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في 22 شهرا خلال الجلسة السابقة.

وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم الطاقة المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي على مواصلة مكاسبه للجلسة الثالثة مرتفعا 0.1 بالمئة.

وقفز سهما شركتا أدنوك للإمداد والخدمات وأدنوك للغاز 1.7 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفع سهم شركة ملتيبلاي جروب المملوكة للشركة العالمية القابضة 2.3 بالمئة.

وارتفع سهم شركة مقاولات البنية التحتية للطاقة (إن.إم.دي.سي جروب) 1.3 بالمئة بعد أن وقعت الشركة مشروعا بقيمة 610.1 مليون دولار مع باساي هاربور سيتي كوربوريشن لتنفيذ أعمال تجريف واستصلاح أراض على نطاق واسع في خليج مانيلا.

وفي سياق منفصل، ستستحوذ الشركة العالمية القابضة على حصة 43.5 بالمئة في شركة سمان كابيتال مقابل 88.50 مليار روبية (997.7 مليون دولار)، في رهان كبير على سوق تمويل الإسكان سريع النمو في الهند.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.02 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.7 بالمئة في سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة و7.1 بالمئة في سهم شركة تعليم القابضة.

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن سوق دبي سجلت ارتفاعا أسبوعيا 1.1 بالمئة في حين حققت سوق أبوظبي ارتفاعا أسبوعيا 0.7 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

