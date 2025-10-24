ارتفاع بورصتي الإمارات وسط تفاؤل بخفض أسعار الفائدة

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، اليوم الجمعة، حيث تفوق أداء دبي على نظيراتها في منطقة الخليج في ظل تفاؤل المستثمرين بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متواضعة وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في سبتمبر أيلول بأقل من التوقعات.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وغالبا ما تؤثر التحولات السياسية في الولايات المتحدة على بورصات الخليج حيث ترتبط معظم عملاتهم المحلية، ومنها عملة الإمارات، بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي بسوق دبي 0.8 بالمئة، مقتربا من أعلى مستوى في شهرين بدعم من مكاسب قوية لأسهم القطاع العقاري.

وقفز سهم شركة إعمار العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، 2.8 بالمئة، وصعد سهم إعمار للتطوير، ذراع الشركة للإنشاءات، 4.6 بالمئة بعد أن كشفت شركة إعمار عن إطلاق مشروع (دبي مانشنز) ضمن مجمع (إعمار هيلز)، وهو مجمع سكني راق تبلغ قيمته 100 مليار درهم (27 مليار دولار) ويضم 40 ألف منزل فاخر.

وصعد سهم بنك مصرف عجمان 2.9 بالمئة عقب نمو صافي ربحه في الربع الثالث بنسبة 82 بالمئة ليصل إلى 134.9 مليون درهم.

وزاد المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم أدنوك للإمداد والخدمات 2.3 بالمئة وزيادة بنسبة 1.9 بالمئة لشركة إن.إم.دي.سي إنيرجي.

وقفز سهم شركة موانئ أبوظبي 5.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، بعد أن وقعت ذراعها لإدارة سلسلة التوريد (نواتوم) اتفاقية أولية مع شركة حفيت للقطارات لإنشاء خدمة سكك حديدية جديدة بين صحار في سلطنة عمان وأبوظبي في الإمارات.

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن المؤشر الرئيسي لسوق دبي ارتفع 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين سجلت أبوظبي مكاسب أسبوعية 0.8 بالمئة.

وواصلت أسعار النفط، وهي المحفز الرئيسي لبورصات الخليج، مكاسبها اليوم الجمعة، بعدما أثارت عقوبات أمريكية على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع خام برنت 0.76 بالمئة إلى 66.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش.