ارتفاع حالات كورونا في الصين لأعلى مستوى منذ 3 أشهر

ارتفعت حالات كوفيد- 19 في الصين إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر مدفوعة بازدياد تفشي الفيروس في مقاطعة هاينان الاستوائية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس.

وباتت مقاطعة هاينان الاستوائية بؤرة أكبر تفش منذ إغلاق شنغهاي في فصل الربيع.

وسبب ارتفاع أعداد الحالات قلقا في أماكن أخرى، حيث علقت مئات المركبات على طريق إقليمي سريع في التبت بعدما رفضت مقاطعة مجاورة السماح بدخول المزيد من المسافرين من المنطقة المتضررة جراء التفشي.

وبدأت السلطات في مدينة شيانمين الساحلية في فحص الصيادين وحصيلة صيدهم للتحقق من عدم وجود حالات إصابة بكورونا، خشية احتمال أن ينتشر الفيروس عبر التجارة غير المشروعة.

وتم تسجيل 3424 حالة في الصين أمس الأربعاء، مقارنة بـ2888 حالة في اليوم السابق.

وتم تسجيل 2018 حالة من الإجمالي في مقاطعة هاينان، مقارنة بـ1663 في اليوم السابق، في ظل ازدياد العدوى رغم فرض إغلاق لأسبوعين في معظم أنحاء الجزيرة. وسجلت التبت 228 حالة محلية حتى بعد ظهر اليوم.