ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68 ألفاً و865 شهيداً

منذ ساعتين
فلسطينيون نازحون يسيرون جنوباً هاربين من مدينة غزة، عقب أمر إخلاء إسرائيلي، وسط عملية عسكرية إسرائيلية، مدينة غزة، 2 أكتوبر 2025. رويترز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على القطاع إلى 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، إضافة إلى 170 ألفا و670 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، قالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء، منهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء جرى انتشالهم، وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 6 إصابات مختلفة.

ولم تذكر الوزارة ملابسات استشهاد الفلسطينيين السبعة أو الإصابات، إلا أن بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت ارتكاب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة بيانات سابقة باستهدافه فلسطينيين بدعوى تجاوزهم الخط الأصفر المؤقت الذي انسحبت إليه قواته بموجب الاتفاق، ويغطي أكثر من 50% من القطاع، ولا يتمتع بخطوط واضحة، مما يعرّض الفلسطينيين لاستهداف إسرائيلي مباشر دون تحذير.

ضحايا تحت الركام

في السياق، أشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، وهو ما يرشّح الحصيلة للارتفاع.

وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68 ألفا و865 شهيدا، و170 ألفا و670 إصابة، وذلك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبشأن أعداد الشهداء والجرحى جراء خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحصت الوزارة 236 شهيدا، و600 إصابة، وانتشال 502 جثة.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أسفرت إضافة للشهداء والجرحى، عن دمار هائل وكارثة إنسانية، وأضرار بنحو 90% من بنية القطاع، تقدر خسائرها بنحو 70 مليار دولار.

    المصدر :
  • الأناضول

