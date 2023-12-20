الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 20 ألفا.. وسلسلة غارات على رفح

منذ 55 دقيقة
آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة

آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الإعلامي في غزة، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص استشهدوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

يأتي ذلك فيما استشهد 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، حسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان في المدينة عن وقوع أكثر من 10 غارات جوية متتالية أصابت منازل عدة.

وأظهرت لقطات فرانس برس تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف وجثة واحدة على الأقل ملقاة على الأرض وأشخاصا ينادون طلبا للإسعاف وآخرين يحاولون إنقاذ من هم تحت الركام.

وجاء ذلك مع مواصلة إسرائيل قصفها المكثّف على القطاع المحاصر في اليوم الخامس والسبعين للحرب بينها وبين حماس.

واندلعت الحرب في أعقاب شنّ الحركة هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن استشهاد نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل عمليات قصف مكثفة على القطاع، وبدأت منذ أواخر أكتوبر بعمليات برية في قطاع غزة.

    المزيد من أخبار العالم

    اشتباكات السودان - تعبيرية
    بسبب اتساع نطاق القتال.. تعليق المساعدات الغذائية بأجزاء من الجزيرة في السودان
    مجلس الأمن
    غزة تحت النار
    تأجيل تصويت الأمم المتحدة على مساعدات غزة مجددا.. وأمريكا تعمل "بشكل مكثف"
    السفير هادي هاشم
    مندوب لبنان: الصراع العربي الإسرائيلي لن ينتهي إلا إذا حُلّت القضية الفلسطنية

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
    آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
    توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
    طقس لبنان
    توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!