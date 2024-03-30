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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32705 منذ 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
دفن عشرات الشهداء في "قبر جماعي" بمستشفى الشفاء في غزة

دفن عشرات الشهداء في "قبر جماعي" بمستشفى الشفاء في غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة السبت إن 32705 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 75190 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 30\3\2024 من مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة، في حين استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين واعتقل آخرون.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من طوباس بعد أن اعتقل 3 شبان فلسطينيين وأصاب اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المدينة صباح اليوم وحاصرت منزلا وسطها، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بزعم أنه مطلوب لأجهزتها الأمنية، ثم اعتقلته وعبثت بمحتويات المنزل.

وأفادت الجزيرة بأن القوات المتوغلة اعتقلت شابين آخرين في طوباس أحدهما مصاب، بينما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت شخصين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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