ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الخميس 13\6\2024 إن أكثر من 37232 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 85037 آخرون جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة، وإن الهدف هو جسر الفجوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق قريبا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في جنوب إيطاليا أنه يتعين على العالم تشجيع حماس على قبول الاقتراح وتجنب الجمود.

وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون توقف، ومع ارتفاع يومي لعدد الشهداء هل من حل قريب للحرب على غزة قبيل عيد الأضحى، وهل تلجأ إسرائيل إلى الرضوخ للتعديلات والمقترح الأميركي نتيجة الضغط الشعبي والسياسي الكبير عليها؟.

هذا وقال قيادي كبير من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لرويترز الخميس إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة “ليست كبيرة” وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء 12\6\2024 أن حماس اقترحت عدة تغييرات، بعضها غير قابل للتنفيذ، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.

وقال القيادي الكبير في حماس إن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأوضح “تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما”.

وتابع “الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها”.