ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 20 ألفاً في غزة.. والاحتلال يسحب لواء غولاني

في اليوم الـ77 من الحرب على غزة، واصلت طائرات الاحتلال قصف مناطق متفرقة، وقد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20.057 شهيد و53320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك فيما، أظهر تحليل صور أقمار اصطناعية أن الغارات دمرت منذ بداية الحرب أكثر من ثلثي المباني شمالي القطاع وربع المباني في خان يونس جنوبا.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش سحب جنود لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، في حين أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، وأنه لن يستعيد أسراه إلا إذا أوقف العدوان.