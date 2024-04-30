ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في اليوم الـ207 من العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في غزة، في اليوم الـ207 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، متجاوزة 34 ألف شهيد، حيث واصل جيش الاحتلال قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخان يونس، مما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة في غزة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34535 فلسطينيا وإصابة 77704 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيداً و61 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.