ارتفاع حصيلة تحطّم مقاتلة روسية على مبنى سكني إلى 13

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول كبير قوله الثلاثاء إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 13 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، من مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق في مدينة ييسك الروسية بعد اصطدام مقاتلة من طراز سو-34 به الاثنين.

وقال أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الرعاية الصحية إن 19 شخصا أصيبوا من جراء تحطم الطائرة الذي أدى لاجتياح النيران شققا سكنية، وقفز الطياران من الطائرة بعد أن اشتعلت النيران في محركها عند الإقلاع.

وأظهرت لقطات مصورة كرة كبيرة من النار تندلع من داخل ما يبدو أنه مبنى متعدد الطوابق.

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم المنطقة إن الطائرة من طراز سوخوي سو-34 وهي قاذفة مقاتلة أسرع من الصوت متوسطة المدى.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، تحقيقا جنائيا في الحادث.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا.

وقال كوندراتييف على تيليجرام إن الحريق اندلع في مبنى من تسعة طوابق. وأضاف “ابتلعت النار عدة طوابق مرة واحدة ولحقت أضرار بسبع عشرة شقة”.

ويفصل ييسك عن الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا شريط ضيق من بحر آزوف.