ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتحذير من كارثة

ارتفعت حصيلة شهداء ومصابي العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، وسط تحذيرات من شبح كارثة صحية وإنسانية.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 125 آخرين في العملية الإسرائيلية الجارية منذ أمس الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن 15 فلسطينيا استشهدوا، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وشابة تبلغ من العمر 23 عاما، فيما أصيب 125 بجراح مختلفة الخطورة.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، أعلنت الوزارة رفع جاهزيتها والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة.

ووفق البيان نفسه، فإن “استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المحولين للعلاج بالخارج، يفاقم من الوضع الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب.

وحذر من أنه “مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، فإن وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة، وأن الساعات القادمة حاسمة وصعبة”.

كما حذر من أن “انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديدا خطيرا لعمل الأقسام الحيوية في المستشفيات”، ويؤدي إلى وقف محطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وإمداد المنازل بالمياه الأمر الذي قد يسبب كارثة صحية وإنسانية قاسية”.

وتشن إسرائيل، لليوم الثاني على التوالي، عملية عسكرية ضد “الجهاد الإسلامي” بغزة، في خطوة قالت إنها “استباقية” خشية هجمات تخطط لها الحركة على خلفية اعتقال أحد قيادييها.