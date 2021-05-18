ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم التاسع على التوالي على قطاع غزة، إلى 213 شهيداً.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، عن استشهاد 213 فلسطينيا من بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1442 إصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا في حي الزيتون شرق قطاع غزة، وموقعا للفصائل الفلسطينية في مدينة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 50 غارة على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وأعلنت الفصائل عن إطلاق رشقة صاروخية على كيسوفيم وسديروت وعسقلان وأوفاكيم وزكيم و العين الثالثة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي مجددا في حدود غلاف غزة، وأن إسرائيلي أصيب في معبر أيرز بشظايا صاروخ أطلق من غزة، وأن مدينة عسقلان أطلق عليها بـ850 صاروخا خلال 8 أيام من قبل الفصائل الفلسطينية.