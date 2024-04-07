ارتفاع حصيلة شهداء غزة بعد 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها اليوم الأحد، 7 نيسان/أبريل الجاري، أنه استشهد 33175 فلسطينيا وإصابة 75886 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 38 شهيدا و71 جريحا خلال 24 ساعة.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع، سحب جيش الاحتلال الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من مدينة خان يونس، في حين أفاد مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سحب كل قواته من جنوب القطاع باستثناء كتيبة واحدة.

وفي الضفة الغربية، أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح بليغة وأصيب آخر إصابة طفيفة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة لمستوطنين شرقي مدينة قلقيلية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة اليوم الأحد، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة. وكان مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز وصل إلى القاهرة بالتزامن مع تزايد الضغوط الأميركية على إسرائيل للتوصل لاتفاق وعقد صفقة تبادل.