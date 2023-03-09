ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في إندونيسيا

ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي طمر منازل في قرية بجزر ناتونا الإندونيسية إلى 21 شخصا.

بينما لا يزال 34 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الشرطة الإندونيسية، الخميس.

وقتل أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات في الانهيار الأرضي في منطقة سيراسان، وفقا لقائمة أسماء الضحايا التي نشرتها الشرطة.

وتم نشر أكثر من 100 شرطي من مقر شرطة المقاطعة لدعم القوة المحلية المكونة من 50 شرطيا في عملية الإنقاذ، وفقا للمتحدث باسم شرطة المقاطعة هاري جولدنهارت.

وتقع جزر ناتونا في بحر الصين الجنوبي، على بعد حوالي 1100 كيلومتر شمال شرق جاكرتا.

يشار إلى أن أجزاء من إندونيسيا عرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يستمر عادة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أبريل/نيسان.