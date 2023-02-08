ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الى 8400 قتيل

مشاهد من الدمار بعد الزلزال

تواصل فرق الانقاذ المساعدة في سحب الجثث والبحث عن ناجيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الاثنين 6\2\2023.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، أفادت معلومات اليوم الأربعاء 8\2\2023 أنها بلغت نحو 8400، وسط اكتظاظ مراكز الإيواء، والمستشفيات في الجنوب التركي.

ففي تركيا وحدها ارتفع عدد القتلى إلى 5894 ووصل عدد الجرحى الأربعاء إلى 34,810.

فيما عملت طائرات الجيش التركي على نقل عدد من المصابين في أضنة وملاطية إلى مدينة إسطنبول.

أما في شمال غرب سوريا، فارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2500، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

في حين ارتفعت أصوات العديد من المنظمات المحلية مؤخراً مطالبة بالمساعدة، لاسيما في غياب أي آليات كبيرة ووسائل تقنية حديثة للمساعدة في البحث عن ناجين.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية بنقص شديد في المستلزمات الطبية ومراكز الإيواء في حلب.

كما أكدت أن عائلات كثيرة لا تزال عالقة تحت الركام في تلك المدينة.

فيما تستمرر جهود الإنقاذ في كل من البلدين بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، على الرغم من تراجع الأمل كلما تقدم الوقت في العثور على أحياء.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر الإثنين بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة!.