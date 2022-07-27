ارتفاع حصيلة ضحايا الكحول المغشوشة في الهند

قال مسؤولون حكوميون، الأربعاء إن عشرة آخرين على الأقل توفوا في ولاية جوجارات في غرب الهند بعد تناولهم خمورا مغشوشة ليصل إجمالي الوفيات إلى 38 شخصا.

وبدأت الشرطة تحقيقات واعتقلت ستة أشخاص بعد نقل 51 شخصا يوم الاثنين في منطقتي أحمد اباد وبوتاد المتجاورتين بالولاية إلى مستشفيات إضافة إلى الوفيات.

وقال أشوك كومار ياداف المسؤول بالشرطة لرويترز “توفي الليلة الماضية بعض الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى وكانوا في حالة خطيرة”.

وأضاف “تناولوا كحول الميثيل الذي لم يكن مخففا تقريبا معتقدين أنه مشروب كحولي”.

ويُحظر بيع الخمور وشربها في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث لا يمكن سوى لمن يحملون تصاريح رسمية صادرة عن الحكومة احتساء الخمر.

وتنتشر الوفيات الناجمة عن تناول الخمور المنتجة بطريقة غير قانونية في الهند، حيث لا يمتلك سوى القليل من شاربي الخمر القدرة على شراء المشروبات ذات العلامات التجارية.

وكحول الميثيل، المعروف كذلك بكحول الخشب، غير صالح للاستخدام الآدمي ويستخدم في تخفيف الدهانات أو كوقود.