السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 21043

منذ ساعتين
من عمليات البحث عن ناجين في زلزال تركيا

من عمليات البحث عن ناجين في زلزال تركيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الحكومة ستتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي وذلك مع تسليط الضوء على الوضع الأمني هناك.

وأضاف أردوغان خلال زيارة لمنطقة الكارثة “أعلننا حالة الطوارئ. وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعدا على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم”.

كان أرودغان قد ذكر أمس الجمعة أن هناك عمليات سلب في بعض المناطق ولم تتضح حوادث الخطف التي أشار إليها.

واتجهت الأنظار إلى الوضع الأمني في منطقة الزلزال بعد تعليق الجيش النمساوي مشاركته في عمليات الإنقاذ هناك بسبب ما وصفه المتحدث باسمه بأنه “وضع أمني صعب على نحو متزايد”.

وقال أرودغان أيضا إن مئات الآلاف من المباني في أنحاء جنوب تركيا لم تعد صالحة للسكن وإن الدولة ستبدأ عملية إعادة الإعمار قريبا.

وأضاف “نعتزم إعادة بناء مئات الآلاف من المباني. سنبدأ اتخاذ خطوات ملموسة في غضون أسابيع قليلة”.

وأعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043.
لاتزال اصداء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يتصدر الاخبار العالمية، ومع الاستمرار في محاولات الانقاذ.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا السبت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي 6\2\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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